"Буду вызывать": Шевченко сделал заявление про сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что он не занимается вопросами натурализации игроков в национальной команде.

"Я не натурализую игроков. Я работаю с теми, у кого есть в данный момент украинский паспорт. Если у игрока есть паспорт гражданина Украины, он входит в сферу моих интересов. Если он будет достоин уровня игрока сборной, я его буду вызывать", – сказал Шевченко в интервью vesti.ua.

Ранее бразильский легионер "Шахтера", защитник Исмаили рассказал о приглашении в сборную Украины от Андрея Шевченко.

Отметим, что сейчас в "сине-желтой" команде играют двое бразильских украинцев - Марлос и Жуниор Мораес.

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