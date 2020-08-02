Будет результат – будут болельщики аплодировать и команде, и главному тренеру, – Суркис

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что приглашая Луческу на пост главного тренера киевского клуба, он руководствовался исключительно мыслями о конечной цели.

По словам Игоря Михайловича, в футболе главное – результат, его нельзя сравнивать с бюджетом, который распределяется на разные отрасли.

"Там всегда будут недовольные: один получает больше, другой получает меньше. Будет результат – будут аплодировать болельщики. Они будут аплодировать и команде, и главному тренеру. Мне аплодисменты не нужны. Я буду удовлетворен и радоваться тем, что команда киевское "Динамо" вышло на качественно новый уровень. Луческу принял клуб в непростое время: коронавирус, финансовая составляющая у нас значительно хуже, чем у донецкого "Шахтера" и "Зенита", – сказал Суркис в эфире программы "Мага" на телеканале "112 Украина".

Суркис благодарен румыну, что он принял этот вызов.

"Он видит эту молодежь. Видит, что она талантлива. Ей нужно дать стимул и вложить в голову, что надо быть победителями. Я уверен, что у него это должно получиться", – отметил Суркис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Суркис ответил на претензии ультрас. Фанаты устроили акции протеста под клубом, недовольные назначением экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.