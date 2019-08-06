Брюгге – Динамо: последние новости перед матчем

Наступил футбольный августа, а с ним и наши волнения по поводу выступления украинских клубов в престижных евротурнирах.

Для того, чтобы попасть в такой желанный групповой турнир Лиги чемпионов, "Динамо" необходимо успешно сыграть в двух квалификационных раундах. Неудача по результатам двух поединков с бельгийским "Брюгге" перечеркнет все наши надежды на Лигу чемпионов – в таком случае киевский клуб будет выступать на групповой стадии другого турнира, Лиги Европы. Успех же выведет "бело-синих" в раунд плей-офф, где команда Александра Хацкевича сыграет с победителем пары ЛАСК (Австрия) – "Базель" (Швейцария).

Сегодня первый, очень непростой матч на поле соперника. Как и "Динамо", бельгийцы успешно стартовали в новом сезоне. В первой игре в гостях был обыгран (3:1) клуб "Ваасланд-Беверен", а во втором матче чемпионата "Брюгге" на своем поле разгромил "Сент-Трюйден" – 6:0. Согласитесь, девять забитых мячей в двух матчах – очень хороший показатель. В обоих встречах в составе наших соперников выходил на поле украинский защитник Эдуард Соболь.

Динамо – Брюгге

В прошлом сезоне он выступал за чешский "Яблонец", который противостоял "Динамо" в групповом турнире Лиги Европы, но против "бело-синих" воспитанник донецкого "Шахтера" тогда так и не сыграл. Еще один новичок в составе "Брюгге" – центрбек из пражской "Славии" Симон Дели. А вот из "Брюгге" в английскую "Астон Виллу" перешел один из лидеров бельгийского клуба бразильский нападающий Дэнсвил – при этом его бывший клуб неплохо заработал на этом трансфере, "срубив" 25 миллионов евро.

"Брюгге" – один из самых стабильных клубов страны. В последние годы команда либо становится чемпионом, либо занимает второе место. В прошлом чемпионате наш соперник отстал в итоговой таблице от "Генка" на два очка. Да и бельгийский футбол в целом на подъеме – в рейтинге УЕФА эта страна занимает высокое восьмое место, опережая в том числе и Украину.

Теперь немного об игроке, который будет в центре вашего внимания в том случае, если выйдет на поле. После двух сезонов в чешских "Славии" и "Яблонце", Соболь, являющийся игроком сборной Украины, перешел в "Брюгге" на правах аренды из "Шахтера". В прошлом сезоне на левом фланге обороны "сине-черных" не было стабильного игрока, в разных матчах играло несколько исполнителей. Теперь новый главный тренер "Брюгге" Филипп Клеман надеется на стабильную игру украинца.

Теперь о "Динамо". В Бельгию подопечные Александра Хацкевича прилетели вчера после обеда. Причем прилетели в хорошем настроении – этому способствовал удачный старт в новом сезоне. Восьмой раз в истории "бело-синие" завоевали Суперкубок Украины, обыграв (2:1) в Одессе донецкий "Шахтер", после чего добыли две победы во Львове над "Карпатами" (2:0) и "Львовом" (3:0). И вот сегодня матч с "Брюгге" – по иронии судьбы и жребия четвертый подряд не на своем поле. Такого напряженного выездного графика матчей у "Динамо" я, честно говоря, не припомню.

Вчера наши футболисты, а в Брюгге их прилетело 22 человека, опробовали газон стадиона "Ян Брейдель", где сегодня в 20:30 по местному времени (21:30 по Киеву) начнется матч квалификации Лиги чемпионов.

А перед началом тренировки состоялась предматчевая пресс-конференция для представителей украинских и бельгийских СМИ. На общение с журналистами Александр Хацкевич пришел вместе с Сергеем Сидорчуком. Вопросов хватало, среди них и от "Обозревателя". Вот несколько ответов динамовского коуча и капитана команды.

Александр Хацкевич: "Конечно, мы следили за соперником с того момента, как узнали жеребьевку. Бельгийцы продали двух футболистов, при этом неплохо заработав, плюс приобрели достаточно опытного вратаря, который имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. А кто будет играть завтра у них, зависит от главного тренера. Что касается Цыганкова, то Витя – определяющий футболист в нашей команде. Может, он не готов пока играть все 90 минут, но решение по его участию в завтрашней игре мы примем после консультаций с медицинским штабом".

Динамо – Брюгге

Сергей Сидорчук: "Настрой исключительно боевой. После успешных игр в чемпионате Украины мы настраиваемся на победу. Но при этом помним, что такие противостояния, как предстоящее с "Брюгге", состоят из двух матчей, от этого и будем отталкиваться. При этом я не говорю, что нас устроит ничья в завтрашней игре. Просто я имею в виду, что этот матч отличается от тех, которые мы проводим в чемпионате Украины. Мы понимаем, что как бы мы завтра ни сыграли, в Киеве будет еще одна встреча, которая и станет определяющей".

Примечательно, что приехал на тренировку родной для себя команды Евгений Макаренко. Футболист, который сейчас выступает за "Андерлехт", преодолел чуть более 100 километров, чтобы пообщаться с бывшими партнерами по команде, а также тренерским и административным штабом. В частности, в общении с украинскими журналистами Евгений сообщил, что динамовцам больше всего нужно уделить внимание полузащитнику Ванакену, который в последние сезоны был на ведущих ролях в бельгийском чемпионате, а также сказал, что дружит с Эдуардом Соболем, даже в теннис с ним играл, но болеть все равно будет за "Динамо".

Итак, сегодняшний вечер будет очень волнительным для поклонников "Динамо". Соперник постарается успешно сыграть на своем поле, чтобы комфортнее чувствовать себя 13 августа на НСК "Олимпийский". Поддерживать "Брюгге" будут почти 30 тысяч болельщиков, которые заполнят трибуны стадиона в надежде увидеть победу своей команды. Будет своя поддержка и у "бело-синих" – из Киева прибудут порядка 70 фанатов, также оставшиеся билеты из динамовской квоты в 200 "тикетов" будут реализованы на месте.

Держите, друзья, кулаки за "Динамо"!

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