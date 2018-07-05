Бразилия объявила состав на четвертьфинал с Бельгией

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил стартовый состав команды на четвертьфинал чемпионата мира-2018 по футболу против Бельгии.

Как передает "Спорт-Экспресс", пентакампеоны выйдут в следующем составе: Алиссон - Фагнер, Тиаго Силва, Миранда (к), Марсело - Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар - Габриэл Жезус.

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Таким образом в стартовый состав Бразилии вернется Марсело. Он пропускал встречу 1/8 финала против Мексики (2:0) из-за травмы.

Матч Бразилия - Бельгия пройдет 6 июля в Казани.

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