"Брак разрушили две вещи": жена Тимощука откровенно рассказала об измене мужа

Экс-капитан "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Тимощук "спалился" на измене благодаря соцсетям. Об этом рассказала его жена Надежда Навроцкая, которая нашла фотографии любовницы мужа с такими же украшениями, как и у нее.

"Наш брак разрушили две вещи – Instagram и Tiffany. О, у нее такие сережки, как у меня. Еще и колечко такое же, как мне Толик принес. А потом я дохожу до места, где у нее такое же сердечко, как у меня. Это вообще был какой-то абсурд. Нонсенс, понимаете! Он принес мне это сердечко, и оно не продается вездe", - рассказала Надежда в программе "Украинские сенсации" на "1+1".

Навроцкая, которая на протяжении двух последних лет находится с Тимощуком в бракоразводном процессе, поняла, что муж давно ей изменял, когда увидела фото дочери его любовницы.

"Я понимаю, что человек ездил по всем выездным матчам. Смотрю на фотографию ее ребенка и понимаю – это копия Толика сестры. То есть, это ребенок весь в его родню. Абсолютно похожее лицо. Девочка 2007 года рождения. Она старше моих детей. Значит, она существовала уже давно", - отметила супруга футболиста.

По ее словам, сам Тимощук полностью отрицал свою измену.

"Он мне говорил: "Да нет, ты совсем с ума сошла! Это не мой ребенок. Я не знаю этой женщины. Клянусь жизнью этого ребенка!" - со слезами на глазах рассказала Надежда.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Анатолий Тимощук пытался убедить своих детей в том, что их мать – колдунья.