"Боженька наказал": в России вспомнили матч с Украиной в 1999 году

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Александр Львов вспомнил, что о матче со сборной Украины (1:1) в квалификации к чемпионату Европы-2000.

"Накануне в Тарасовке все отправились на молебен. Кроме Филимонова. А при счете 1:0 я начал спускаться вниз из VIP-ложи. Как обычно, за три минуты до окончания матча. Павел Бородин показал два пальца: "Мы все". Делаю еще шаг и вижу, как Филимонов пропускает. Я чуть не упал", - цитирует Львова СЭ.

Бывший сотрудник национальной команды РФ опроверг рассказы о том, что в раздевалке Бесчастных орал на Филимонова.

"Да там никто слова не произнес. Вообще. Ни крика, ни истерик. Мертвая тишина. Ужасно, ужасно. За что-то нас боженька наказал", - подытожил Львов.

Напомним, что этот матч был последним для Украины в отборе к Евро-2000. Команду Йожефа Сабо устраивал любой результат, кроме поражения. На 75-й минуте Валерий Карпин открыл счет ударом со штрафного, что выводило россиян на чемпионат Европы с первого места.

За 2 минуты до конца встречи Шевченко вместо ожидаемого навеса пробил по воротам Филимонова. Александр вышел с рамки и попытался поймать мяч, но упал и выронил его прямо за линию.

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