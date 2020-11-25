"Боруссия" М – "Шахтер": букмекеры оценили шансы "горняков" в матче ЛЧ

"Боруссия" из Менхенгладбаха является явным фаворитом домашнего матча четвертого тура Лиги чемпионов против "Шахтера", который состоится в среду, 25 ноября.

Букмекеры считают, что немцы победят с вероятностью 66%. На их выигрыш в поединке можно поставить за коэффициент 1,50, на ничью – за 4,50, а на успех "горняков" – за 6,00. То, что подопечные Луиша Каштру не проиграют, оценивается котировкой 2,50.

Напомним, что "Боруссия" М вышла на первое место в турнирной таблице, разгромив "Шахтер" в выездном матче со счетом 6:0. Немцы имеют в своем активе пять очков, "горняки" делят вторую позицию с "Реалом" с четырьмя набранными пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий клуб назвал заявку на поединок четвертого тура Лиги чемпионов, а Каштру поделился ожиданиями от игры.