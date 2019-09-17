Боруссия - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Боруссия" Дортмунд в этом сезоне попала в очень "горячую" группу, где уже в 1-м туре Лиги чемпионов примет "Барселону".

Квартет немцев и испанцев сразу окрестили как одну из "групп смерти", где вместе с ними оказался также итальянский "Интер" и пошумевшая в квалификации ЛЧ чешская "Славия". "Боруссия" и "Барселона" откроют сезон на знаменитом "Сигнал Идуна Парк" (ранее - "Вестфаленштадион"), который является одним из самых шумных стадионов мира (хотя на матчи Лиги чемпионов он заявлен как "BVB-Штадион", из-за спонсорских условий УЕФА).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Дортмунда, который начнется 17 сентября в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА F

Дортмунд (Германия), "BVB-Штадион". 22:00

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

"Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 0:0

Ориентировочные составы

"Боруссия" (4-2-3-1): Бюрки - Хакими, Акаджи, Хуммельс, Геррейро - Витсель, Дилейни - Санчо, Ройс, Брандт - Пако Алькасер

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Де Йонг, Бускетс, Ракитич - Перес, Суарес, Гризманн

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Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине матч "Боруссии" и "Барселоны" в прямом эфире покажет ТК "Футбол 1". Также игру можно будет смотреть в трансляции на российском канале "Матч! Футбол 2".

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