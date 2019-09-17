Главная Новости
17 сентября • обновлено в 08:21
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Боруссия - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Читать материал на украинском

"Боруссия" Дортмунд в этом сезоне попала в очень "горячую" группу, где уже в 1-м туре Лиги чемпионов примет "Барселону".

Квартет немцев и испанцев сразу окрестили как одну из "групп смерти", где вместе с ними оказался также итальянский "Интер" и пошумевшая в квалификации ЛЧ чешская "Славия". "Боруссия" и "Барселона" откроют сезон на знаменитом "Сигнал Идуна Парк" (ранее - "Вестфаленштадион"), который является одним из самых шумных стадионов мира (хотя на матчи Лиги чемпионов он заявлен как "BVB-Штадион", из-за спонсорских условий УЕФА).

Боруссия - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча из Дортмунда, который начнется 17 сентября в 22:00.

Новости
Месси подписал с "Барселоной" уникальный контракт

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. ГРУППА F

Дортмунд (Германия), "BVB-Штадион". 22:00

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

"Боруссия" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 0:0

Ориентировочные составы

"Боруссия" (4-2-3-1): Бюрки - Хакими, Акаджи, Хуммельс, Геррейро - Витсель, Дилейни - Санчо, Ройс, Брандт - Пако Алькасер

"Барселона" (4-3-3): тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Де Йонг, Бускетс, Ракитич - Перес, Суарес, Гризманн

_______________________________________

Матч еще не начался

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине матч "Боруссии" и "Барселоны" в прямом эфире покажет ТК "Футбол 1". Также игру можно будет смотреть в трансляции на российском канале "Матч! Футбол 2".

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Лионель Месси Луис Суарес Антуан Гризманн Марио Гетце Матс Хуммельс
Место
Германия Дортмунд
Теги
ФК Барселона Боруссия Дортмунд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel