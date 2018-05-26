У Кремля к крымчанам "интересная политика" – постпред Порошенко

Жители Крыма вынуждены питаться некачественными продуктами – другие на аннексированном украинском полуострове раздобыть крайне проблематично. Фактически людям запрещают нормально есть.

Иногда что-то удается привезти из материковой Украины, но при этом на "границе" с полуостровом придется расплатиться с российскими "таможенниками" и "пограничниками".

Несмотря на оккупацию, административную границу Крыма по-прежнему пересекает множество граждан Украины. Но в большинстве своем это не туристы – люди едут туда по совсем другим причинам. Крым обречен на стагнацию, в том числе стагнацию туристическую.

Об этом в первой части интервью OBOZREVATEL рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

- По вашей информации, едут ли жители Крыма на финал Лиги чемпионов в Киев?

- Люди, безусловно, едут.

К сожалению, у нас есть проблемы с логистикой из Крыма. Автомобильные перевозки, которые осуществляются с оккупированной территории, на 90% нелегальны, а возможности железнодорожного транспорта в этом направлении ограничены. Мы до сих пор не добились от "Укрзалізниці" использования надлежащим образом станции "Вадим", где можно пускать дополнительный поезд в Киев. Но мы добьемся этого поезда.

Борис Бабин Крим Реалії

Необходимо понимать, что количество желающих в один день приехать в Киев, а потом вернуться, физически ограничено. Нельзя сказать, что все, кто захотят прибыть, прибудут. К сожалению, это не так. Но люди едут. Ежедневно.

- Раз большая часть пассажирских перевозок – нелегальны, эти люди могут быть привлечены к ответственности?

- К ответственности могут быть привлечены перевозчики. Пассажиры не несут ответственности за то, что они пользуются услугами нелегального перевозчика.

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Но это большая беда, потому что эти нелегальные перевозчики полностью подконтрольны спецслужбам государства-агрессора – иначе им бы никто не позволял там кататься.

Мы наблюдаем за этим уже 4 года. Наши упорные попытки убедить поставить легальных автобусных перевозчиков с КПВВ Чонгар до Херсона, Геническа и других пунктов в необходимом количестве пока что не увенчались успехом.

Там организована преступная группировка, она имеет "крышу", потому что деньги большие. Каждый месяц линию разграничения пересекает 100 тысяч лиц. Представляете себе этот пассажиропоток?

Понятно, что часть пересекает линию на индивидуальном транспорте, кто-то пользуется единственной легальной маршруткой, но в основном это нелегальный трафик.

Думаю, эти сделки на крымчанах, которые пересекают линию разграничения, можно сравнить с наркобизнесом или с проституцией. Поэтому с этой организованной преступной группировкой тяжело бороться, поскольку она инфильтрировалась в соответствующие органы власти. И это беда.

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- Что в Крыму сейчас с туристическим сезоном?

- Есть несколько статистических показателей. Если взять количество украинцев, которые прибывают на оккупированную территорию, то летом оно возрастает.

Можно говорить, что в течение теплого сезона в Крыму, кроме жителей оккупированных территорий, дополнительно находится несколько сот тысяч лиц.

Но важно обратить внимание, что, используя теплое время года и сезон отпусков, люди едут к родственникам. Те, у кого в Крыму осталось какое-то имущество, просто едут проверить, что с ним – и так далее. То есть эти люди – это не туристический поток.

На сегодня абсолютное большинство так называемых туристов в Крым попадает из Российской Федерации или самотеком – незаконным воздушным сообщением. Сейчас открыли мост.

То есть в большинстве случаев это организованный завоз – туристы едут в Крым по разнарядке. Это бюджетники, госслужащие, военные и так далее.

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- Каков ваш прогноз по туристическому сезону на оккупированной территории?

- Я не думаю, что там будет какой-то реальный туризм. Эта территория обречена на стагнацию. Ничего, кроме развития российских военных баз, там не будет.

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- Известно ли вам о ценах на продукты питания в Крыму?

- На сегодня можно сказать, что реальная покупательная способность населения оккупированной территории не превышает покупательную способность жителей материка. Формально более высокий уровень доходов нивелируется более высокими ценами и даже не покрывает этих цен.

Кроме того, качество самих продуктов там очень низкое. Как ни странно, в Российской Федерации вопрос малого бизнеса, в частности, в сфере продовольствия, значительно более дерегулирован. Поэтому у монополии, господствующей там, и крупных производителей, которые сегодня заходят в Крым и уничтожают местных производителей, достаточно своеобразное отношение к качеству продукции.

Поэтому сейчас крымчан кормят дер*мом.

Альтернативы у них нет, поскольку действуют санкции. Западные продукты туда поставлять нельзя де-юре. С продукцией, поступающей с материковой Украины, россияне всячески борются, изымают, уничтожают. Такая у них интересна политика.

Фактически людям запрещают нормально есть.

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- Крымчане ездят на материковую Украину, чтобы закупать продукты?

- Честно говоря, можно поехать, но, если вы купили 2 мешка картошки, российские пограничники либо заберут их, либо будут требовать от вас взятку.

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Причем, у них там системный бизнес. Место таможенника и пограничника стоит очень дорого. Коррупция там процветает. Они ведут себя как обычные оккупанты. Что отобрали – то и их. Зарабатывают в основном на мелких перевозчиках. Все должны что-то платить, даже если это маленькие партии продуктов, которые люди везут для себя и для родственников.

- Какие продукты чаще всего везут в Крым с материковой Украины?

- Очень активно везут мясо, мясную продукцию, сыры, а также любую другую "компактную" продукцию, которая не привлекает много внимания.