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"Больше, чем он": у Мейвезера неуважительно высказались о Ломаченко

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Генеральный директор промоутерской компании легендарного Флойда Мейвезера Леонард Эллерби негативно отозвался о Василии Ломаченко.

Наш соотечественник ранее высмеял подопечного Мейвезера Джервонту Дэвиса, который не хочет выходить в ринг против украинца.

"Я не испытываю никакого уважения к Ломаченко после того, что он сказал о наследии Флойда. Мейвезер добился в своей карьере большего, чем этот парень когда-либо достигнет. Тот, кто посоветовал Ломаченко критиковать Флойда, не очень мудр. Я уверен, что Джервонта Дэвис победит его", – заявил Эллерби в комментарии Boxing Scene.

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Василий Ломаченко

Василий Ломаченко

Instagram Василия Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу техническим нокаутом в четвертом раунде и защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе и вызвал в ринг американца Майки Гарсию.

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Персоны
Василий ЛомаченкоФлойд Мейвезер
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