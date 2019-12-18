Болельщики устроили погром в электричке после матча "Динамо"

Футбольные фанаты разнесли вагон пригородного поезда "Нежин – Киев" после матча "Десны" и "Динамо". Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, а также взрывали петарды и жгли фаеры прямо в вагоне.

Как сообщает официальный сайт Укрзализныци, машинист был вынужден остановить электричку на станции "Бобровица" и вызвать сотрудников полиции, но злоумышленники покинули вагон до их прибытия. Задержка поезда составила 38 минут, а убытки предприятия – около 40 тысяч гривен.

Электричка Укринформ

Руководство Укрзализныци считает, что присутствие полицейских как в пригородных поездах, так и в поездах дальнего следования необходимо для поддержания правопорядка и обеспечения безопасности всех пассажиров. В организации утверждают, что за 2019 год железнодорожниками было зафиксировано 256 случаев порчи имущества, 209 из которых отразились на безопасности передвижения.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко выразил недовольство из-за реакции болельщиков на вылет команды из Лиги Европы.

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