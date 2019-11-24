Болельщики избили футболистов в чемпионате России

Фанаты воронежского "Факела" выбежали на поле и устроили драку с игроками после поражения команды в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) - втором по силе дивизионе России.

Потасовка проходила в матче с "Нижним Новгородом" под крики диктора на стадионе: "Прекратите безобразие!".

Болельщики воронежского клуба были недовольны выступлениями команды: "Факел" идет на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ, в его активе 16 очков в 25 поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL, турнир по смешанным единоборствам в российском Сочи завершился массовой дракой.

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