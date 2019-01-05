Болельщики в Англии довели до слез чемпиона мира

Испанский футболист Сеск Фабрегас сыграл свой последний матч в лондонском "Челси" против "Ноттингем Форест" в Кубке Англии. Болельщики проводили чемпиона мира-2010 овациями, заставив футболиста расплакаться.

Наставник лондонского клуба Маурицио Сарри доверил Сеску капитанскую повязку в его последнем матче. На 84-й минуте испанец был заменен. Фанаты стоя аплодировали футболисту, который отдал четыре года своей карьеры "Челси".

A emoção de Fabregas na hora da despedida 💙pic.twitter.com/UgcMDbyFE7 — Tiago Teixeira (@dominio_tactico) 5 января 2019 г.

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В зимнее трансферное окно Фабрегас станет игроком "Монако".

В "Челси" испанский футболист становился лучшим ассистентом чемпионата Англии в сезоне 2014/15. Кроме того, Сеск установил уникальное достижение, став первым игроком в АПЛ, который на протяжении шести сезонов отдавал более десяти голевых передач.

Cesc Fàbregas bids farewell 👏 pic.twitter.com/c5wJyvYuSF — ESPN FC (@ESPNFC) 5 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок "Днепра" Валерий Лучкевич вернулся в Украину из бельгийского "Стандарта". Футболист подписал арендное соглашение до конца сезона с одним из лидеров УПЛ.