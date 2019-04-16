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Испанские фаны устроили яркий флешмоб в поддержку Зозули

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Болельщики испанского футбольного клуба "Альбасете" ярким флешмобом поддержали украинского нападающего Романа Зозулю в матче против команды "Эльча".

На 10-й минуте игры (под 10-м номером играет украинский форвард) болельщики устроили украинцу овацию и скандировали его имя на стадионе.

Напомним, что недавно испанский политик Пабло Иглесиас назвал украинского футболиста испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю неонацистом и расистом.

В "Альбасете", за который выступает Роман, сразу выступили с заявлением, в котором осудили слова Иглесиаса.

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"Совет директоров и вся семья, входящая в состав "Альбасете", хочет выразить свою единодушную поддержку Роману Зозули. Его поведение за эти двадцать месяцев как члена Клуба было настоящим примером для всех. Как в раздевалке, так и в поддержке социальных проектов, которые продвигает "Фонд Альбасете Баломпие" с целью создания более справедливого и равноправного общества с помощью спорта", – говорится в заявлении клуба.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Кроме этого, ассоциация испанских футболистов (AFE) встала на сторону нашего игрока и выступила с заявлением относительно высказываний политика.

Как сообщил агент форварда Владимир Кузьменко, украинский футболист Роман Зозуля намерен подать в суд на генерального секретаря испанской партии Podemos Пабло Иглесиаса.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Роман Зозуля угодил в неприятную ситуацию в чемпионате Испании. Во время поединка против "Луго" во втором дивизионе болельщики команды пожелали смерти нападающему "Альбасете".

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Персона
Роман Зозуля
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Moulder Margo
Moulder Margo
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