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30 апреля • обновлено в 20:03
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Болбат раскрыл неожиданный факт про Коноплянку и раздевалку сборной Украины

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Игрок "Шахтера" Сергей Болбат признался, что чаще всего в раздевалке сборной Украины перед зеркалом видит Евгения Коноплянку.

"У кого лучше прическа – у Роналду или Коноплянки? У Роналду. Но это будет из той серии, что полезная критика. А Конопа пусть читает, слушает и мотивируется. Нет, Жека – тоже молодец, старается. Если я его в раздевалке вижу после тренировки, то в основном возле зеркала, – сказал со смехом Болбат в прямом эфире Instagram УАФ.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

XSPORT.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коноплянка заявил, что с удовольствием сыграл бы против женской сборной Украины по футболу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Сергей Болбат Евгений Коноплянка
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