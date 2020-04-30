Болбат раскрыл неожиданный факт про Коноплянку и раздевалку сборной Украины

Игрок "Шахтера" Сергей Болбат признался, что чаще всего в раздевалке сборной Украины перед зеркалом видит Евгения Коноплянку.

"У кого лучше прическа – у Роналду или Коноплянки? У Роналду. Но это будет из той серии, что полезная критика. А Конопа пусть читает, слушает и мотивируется. Нет, Жека – тоже молодец, старается. Если я его в раздевалке вижу после тренировки, то в основном возле зеркала, – сказал со смехом Болбат в прямом эфире Instagram УАФ.

Евгений Коноплянка XSPORT.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коноплянка заявил, что с удовольствием сыграл бы против женской сборной Украины по футболу.

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