Бойкот? Тайсон серьезно вспылил на матче "Шахтера" против "Бенфики"

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон, вышедший со стартовых минут матча 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики", не доиграл поединок до конца.

В концовке поединка наставник Луиш Каштру решил заменить хавбека. Как отмечает Sport.ua, вопреки традиции, игрок и наставник не пожали руки. Футболист прошел мимо, и оба никак не отреагировали друг на друга. А после финального свистка камеры зафиксировали Тайсона, сидевшего на лавке запасных в одиночестве, в то время как остальные игроки радовались победе.

Тайсон после матча с "Бенфикой"

В последнее время Тайсон часто упоминался в трансферных новостях в связи с его возможной продажей в один из западных клубов. Также он оставлял посты в социальных сетях, которые намекают на его обиду. А нынешней зимой он лишился статуса капитана "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой игре 1/16 финала "Шахтер" одержал победу над "Бенфикой" со счетом 2:1. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 27 февраля.

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