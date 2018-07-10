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Чемпионат мира 2018
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Блокирует за "Слава Украине!" Facebook начал "войну" против украинцев из-за ФИФА

7.3тЧитать новость на украинском

Социальная сеть Facebook начала массовую проверку пользователей, которые оставляли негативные отзывы и снижали рейтинг странице Международной федерации футбола ФИФА.

Независимый эксперт по кибербезопасности Егор Папышев в Facebook сообщил, что примерно с 13:00 к нему поступала информация о проблемах с доступом и блокировках аккаунтов пользователей, которые принимали участие в протесте против ФИФА.

"У меня нет сомнений, что именно эта активность послужила причиной таких действий Facebook в отношении пользователей. Facebook начал масштабную кампанию против пользователей, понизивших рейтинг группе ФИФА", - подчеркнул он.

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Так, пользователей "выбрасывало" из Facebook и Messenger, требуя произвести процедуру повторной идентификации, некоторым было запрещено "лайкать" записи в соцсети. Известно и о случаях, когда "юзерам" блокировали профиль на один час.

Напомним, пользователи Facebook накануне атаковали страницу скандальной ФИФА в соцсети, "убив" ее рейтинг своими отзывами до 1,3 "звездочки" из 5. Они солидарно писали возмутившую организацию фразу "Слава Украине!" и выражали поддержку хорватским футболистам и их национальной сборной. Также многими были оставлены сообщения о коррумпированности и политической заангажированности ФИФА.

Примечательно, что после атаки на страницу ФИФА доступ к оценкам и комментариям был полностью ограничен, а "убитый" рейтинг - скрыт.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Хорватии и экс-футболист киевского "Динамо" Домагой Вида после победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; пен. 4:3) снял видео, в котором произнес фразу "Слава Украине!" Бывший полузащитник столичного клуба Огнен Вукоевич, который находился вместе с Видой на записи, добавил, что их победа - для "Динамо" и Украины.

Огнен Вукоевич и Домагой Вида

Видео вызвало бурю возмущений в России, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков. Вскоре организация вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение, а Вукоевича обязали заплатить штраф.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Огнен ВукоевичДомагой Вида
Место
Украина
Объекты
ФИФАсборная Хорватии по футболуFacebook
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andrei
andrei
Отлично. Еще недавно ФБ блокировал за слово "хохол":-) Прогресс, однако. Весьмирзнами уже не работает. И это хорошо. Мир прозревает, какую змею пригрел в центре Европы.
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Andrey
Andrey
Неуважаемые русские Боты, вы строчите за копейки эти посты и даже не знаете что такое нормальная жизнь - неудачники))) вы же не с америки а представляете убогую страну домами в деревнях с соломенными крышами, бурьяном по шею и алкашами по дворам, чеченцами заполонившими вашу русскую москву и трахающих ваших русских женщин. Это и есть ваш русский мир - нищета, водка и чеченец трахающий вашу бабу пока вы нажрались. а фейсбук банит так как непонятная активнось. Фифа норм денежек от мафии получили - могут себе позволить. забыл фамилию главного - Тот Что Чемодан Собчаку Носил и Пиво Открывал - Вова вроде - он и проплатил.
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andrei
andrei
Andrey, Нормальная жизнь - это жизнь на украине???? Да ты шо? А москали и не знали:-)))) Ну уж, нафик, сами доживайте такую жизнь:-)
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Петров Игорь
Петров Игорь
Цукерберг ла-ла-ла-ла
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