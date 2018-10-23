''Безумно нравится'': Гвардиола восхитился Зинченко

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, почему на поле в матче Лиги чемпионов против "Шахтера" не вышел игрок сборной Украины Александр Зинченко. По мнению испанского специалиста, молодой украинец не вписывался в тактическую схему на матч против "горняков".

"Для меня было тяжело принять такое решение. Потому что я знаю, что сегодня здесь были его друзья. Я с ним говорил перед игрой", - прокомментировал ситуацию главный тренер "Манчестер Сити".

Александр Зинченко FC Manchester City

Гвардиола обнадежил фанатов юного украинца, что он обязательно примет участие в других поединках команды.

"Зинченко – молодой парень, и у него еще будут шансы сыграть. Но мне жаль, что он не попал сегодня в заявку. Это было сделано по тактическим соображениям. Он мне безумно нравится, невероятно тренируется. Я доволен теми играми, которые он провел", - похвалил игрока сборной Украины Гвардиола.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" разгромно проиграл "Манчестер Сити".