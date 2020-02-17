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17 февраля • обновлено в 19:19
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"Без шансов": Блохин рассказал о пьянках Милевского

2.6т
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Бывший тренер киевского "Динамо" Олег Блохин уверенно, что справедливо избавился от нападающего Артема Милевского во время работы в столичном клубе.

По мнению легенды "бело-синих", искать индивидуальный подход к футболисту было лишено всякого смысла, так как тот постоянно нарушал режим.

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"Ну, о чем говорить, если тренировка проходит в 11 утра, а человек приходит в три часа дня. Мне даже не хотелось с ним говорить. Мне уже доложили, что человек выпивши. Не хочу обсуждать это… Можно ли было найти подход? Там без шансов. Если его выгонялы Семин, Газзаев… В дубль его переводили за пьянку. Не хочу обсуждать Милевского. Слишком много чести", – сказал Блохин в интервью YouTube-шоу "Татотаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанатам футболам показали, как сейчас выглядят дети Олега Блохина, который воспитывает трех дочерей.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Артем Милевский Олег Блохин
Тег
ФК Динамо Киев
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