Без Беседина: "Динамо" приняло важное решение

15 января киевское "Динамо" отправится на первый учебно-тренировочный сбор, который в этом году пройдет в турецком Белеке и продлится две недели – до 28 января.

Пресс-служба столичного клуба сообщила список футболистов, которые будут готовиться с "Динамо" ко второй части сезона в Турции. Главный тренер Алексей Михайличенко взял с собой 29 исполнителей – 25 полевых игрока и четырех вратарей.

Алексей Михайличенко ФК "Динамо"

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет;

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов;

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуелунд, где Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

В Турции с "Динамо" не будет нападающего Жерсона Родригеса – он останется в Киеве, и его дальнейшая судьба в команде находится под вопросом. Кроме того, не включен в список и Артем Беседин, который провалил допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме", и сейчас, по неофициальной информации от dynamo.kiev.ua, ему запрещено проводить тренировки с командой.

С "бело-синими" в Турцию отправятся сразу три молодых защитника –Александр Сирота, Константин Вивчаренко и Илья Забарный. Кроме того, включен в список вернувшийся из аренды в "Заре" нападающий Назарий Русин, а также недавнее приобретение столичного клуба – 19-летний форвард юношеской сборной Бельгии Ибрагим Каргбо.

ФК "Динамо"

Непосредственно во время сбора к "Динамо" в любой момент может присоединиться нигерийский полузащитник Бенито, который уже согласовал контракт с "бело-синими", но пока не прибыл в Киев из-за проблем с заграничным паспортом и украинской визой.

В рамках первого сбора наша команда проведет шесть контрольных поединков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале января полузащитник Денис Гармаш покинул "Динамо" и подписал контракт с новым клубом.

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