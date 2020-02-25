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25 февраля • обновлено в 22:28
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Где смотреть Бенфика - Шахтер: расписание трансляций плей-офф Лиги Европы

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Донецкий "Шахтер" в четверг, 27 февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Встреча с "Бенфикой" состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Шахтер - Бенфика

Шахтер - Бенфика

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер. Начало в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на трибуны стадиона, смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Португалии покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 3".

В записи поединок будет доступен 28 февраля в 01:55 и 08:55 на "Футбол 2", в 08:35 на "Матч! Футбол 3", в 19:30 на "Матч! Футбол 1".

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Официально: "Шахтер" расстался с игроком сборной Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в первом матче "Шахтер" обыграл "Бенфику". Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:1.

Все ключевые события случились во втором тайме. Украинская команда первой открыла счет, но спустя 10 минут гости смогли его сравнять. Решающий гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

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Читайте все новости по теме "Шахтер – Бенфика" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Шахтер – Бенфика Лига Европы
Место
Португалия Лиссабон
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер
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Ставка матча
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VS
Лорен Дэвис
Победа Кристины Макхейл с форой в +1,0 гейма
1.92 Сделать ставку
Сара Эррани
VS
Сара Соррибес-Тормо
Победа Сары Соррибес-Тормо с форой в -2,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Лейла Фернандес
VS
Нина Стоянович
Победа Лейлы Фернандес с форой в -3,5 гейма
1.93 Сделать ставку
Кайя Юван
VS
Венус Уильямс
Победа Кайи Юван с форой в +1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Кэти Бултер
VS
Ясмин Паолини
Победа Ясмин Паолини с форой в +1,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Томас Барриос
VS
Уго Дельен
Победа Уго Дельена с форой в -3,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Алехандро Табило
VS
Паоло Лоренци
Победа Алехандро Табило с форой в -1,5 гейма
1.88 Сделать ставку
Рейнджерс
VS
Брага
Гости не проиграют
2.04 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Уотсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.90 Сделать ставку
Мария
VS
Потапова
Победа Татьяны
2.63 Сделать ставку