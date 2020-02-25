Донецкий "Шахтер" в четверг, 27 февраля, проведет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Встреча с "Бенфикой" состоится на стадионе "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Шахтер - Бенфика

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бенфика - Шахтер. Начало в 22:00.

Поклонники футбола, которые не попадут на трибуны стадиона, смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Португалии покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 3".

В записи поединок будет доступен 28 февраля в 01:55 и 08:55 на "Футбол 2", в 08:35 на "Матч! Футбол 3", в 19:30 на "Матч! Футбол 1".

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в первом матче "Шахтер" обыграл "Бенфику". Поединок в Харькове на ОСК "Металлист" завершился со счетом 2:1.

Все ключевые события случились во втором тайме. Украинская команда первой открыла счет, но спустя 10 минут гости смогли его сравнять. Решающий гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

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