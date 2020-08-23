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Белорусские футболисты стали отмечать голы жестом Тихановской. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
2,5 т.
Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова

Светлана Тихановская (в центре).

Белорусские футболисты стали праздновать голы в национальном чемпионате, подняв одну руку с пальцами согнутыми в кулаке, а вторую со сложенными пальцами в виде буквы V.

Такой жест используется командой Светланы Тихановской во время протестных митингов в Беларуси.

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова

Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова Belsat.eu

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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