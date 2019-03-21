Бельгия — Россия: где смотреть матч отбора Евро-2020

Сборная России по футболу в четверг, 21 марта, проведет свой первый матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.

Команда Станислава Черчесова в Брюсселе на стадионе "Руа Бодуэн" в стартовом поединке группы I сразится с Бельгией. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная России по футболу РФС

Увидеть игру хозяев чемпионата мира 2018 года и команды Роберто Мартинеса можно будет в прямом эфире российского Первого канала и тематического спортивного канала "Матч Премьер".

В записи игру 22 марта в 00:10 покажет "Матч! Футбол 1", в 07:30 "Матч! Футбол 2" и в 13:10 "Матч ТВ".

Фаворитом матча считается сборная Бельгии. Ставки на победу хозяев поля принимаются с коэффициентом 1,32. Ничья оценивается котировкой в 5,25. А показатели на успех российских футболистов достигают уровня 9,00.

Напомним, что 22 марта в отборе на Евро-2020 стартует и сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко в Лиссабоне сыграют с Португалией. Букмекеры уже опубликовали котировки на эту встречу.

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