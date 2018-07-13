Бельгия – Англия: онлайн-трансляция матча за 3-е место ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Англии разыграют бронзовые медали чемпионата мира по футболу 2018 года. Утешительный финал пройдет в субботу, 14 июля, на стадионе "Санкт-Петербург". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бельгия – Англия. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени.

Команды уже встречались на нынешнем мировом первенстве. В матче третьего тура группового этапа, когда оба коллектива решили для себя задачу выхода в плей-офф, бельгийцы добыли минимальную победу – 1:0.

Англичане перед матчем за третье место имеют серьезные кадровые проблемы. В СМИ полагают, что наставник "трех львов" выставит на игру далеко не основной состав. Бельгийцы же в свою очередь настроены добыть "бронзу" и превзойти достижение 1986 года, когда "красные дьяволы" стали четвертыми в мире.

ЧМ-2018. Матч за 3-е место

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Главный арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Бельгия – Англия – 0:0

Бельгия (ориентировочный состав): Тибо Куртуа – Ян Вертонген, Венсан Компани, Тоби Алдервейрелд – Аксель Витсель, Кевин Де Брейне, Насер Шадли, Тома Менье – Маруан Феллайни, Эден Азар – Ромелу Лукаку.

Англия (ориентировочный состав): Джордан Пикфорд – Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр – Киран Триппьер, Деле Алли, Джордан Хендерсон, Джесси Лингард, Эшли Янг – Рахим Стерлинг, Харри Кейн

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0. МАТЧ НЕ НАЧАЛСЯ.

Как сообщал OBOZREVATEL, полуфинальны матч ЧМ-2018 Англия – Хорватия попал под расследование Международной федерации футбола.