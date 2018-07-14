В матче Бельгия - Англия определился бронзовый призер ЧМ-2018

Сборная Бельгии впервые в своей истории стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу-2018. Матч за третье место против команды Англии завершился в Санкт-Петербурге со счетом 2:0.

Футболисты обеих стран очень резво начали поединок и уже на 4-й минуте бельгийцы открыли счет. Куртуа начал атаку выносом к центру, затем последовала скидка в центр, оттуда пас на край штрафной на Шадли, который вырезал идеальный кросс на Менье.

Бельгия - Англия

Забив быстрый гол сборная Бельгии отдала инициативу, а обстановку у ворот Пикфорда нагнетала лишь контратаками. Создавалось впечатления, что бельгийцы не до конца включили свои скорости и играют в пол силы.

Англичане большую часть тайма провели на половине поля Бельгии, но подопечным Гаррета Саутгейта не хватало мысли в завершающей фазе. Команда, привыкшая забивать со штрафных и угловых, захлебывались в позиционных атаках.

Бельгия - Англия

Бельгия - Англия

Бельгия - Англия

Стоит особо отметить невероятно острый момент у Гарри Кейна, который обязан был сравнивать счет, однако его удар с границы штрафной площадки не попал в створ ворот.

После перерыва Англия прибавила в скорости и мощности и создала несколько опасностей у ворот Куртуа, но вместо того, чтобы забить гол, она пропустила очередную великолепную контратаку бельгийцев.

Бельгия - Англия

Бельгия - Англия

Бельгия - Англия

На 82-й минуте Кевин выдал просто шикарный пас, почувствовав темп защитника и маневр Азара, Эден получил конфетку, развернул ее за спиной соперника и, оказавшись перед Пикфордом, вколотил мяч в угол.

Бельгия - Англия

Бельгия - Англия

Бельгия - Англия

Бельгия – Англия 2:0

Голы: 1:0 – 4 Менье, 2:0 – 82 Азар.

Бельгия – Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брюйне, Тилеманс (Дембеле, 78), Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия – Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз (Лингард, 46), Магуайр, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Дайер, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Стоунз (52), Магуайр (76).

Напомним, что в воскресенье, 15 июля, на ЧМ-2018 состоится последний, самый главный поединок турнира. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.