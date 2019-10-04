Бельгийский клуб извинился в связи с падением самолета под Львовом

Бельгийский "Гент" испытал трудности с вылетом из Украины после поединка против "Александрии" в рамках группового турнира Лиги Европы.

Причиной является авиакатастрофа самолета АН-12, которая произошла утром 4 октября в 1,5 км от львовского аэропорта.

"Александрия" - "Гент" twitter.com/kaagent

Вылет футболистов "Гента" и тренерского штаба клуба был запланирован на раннее утро пятницы, однако в итоге команда покинула Украину лишь в середине дня из-за паузы в работе аэропорта.

О задержке рейса вначале сообщил твиттер "Гента".

"Не лучший матч в этом сезоне... А сейчас мы еще и застряли во Львове из-за того, что небольшой самолет разбился как раз перед нашей посадкой на рейс", – говорилось в сообщении клуба.

Позже этот твит был удален, а "Гент" принес свои извинения и соболезнования жертвам авиакатастрофы.

"Мы удалили наш предыдущий твит о задержке рейса. Понимаем, что это показалось неуместным. У нас не было информации о жертвах. Приносим свои извинения. Лишь по прибытии в Бельгию мы узнали о трагической судьбе жертв авиакатастрофы во Львове. Клуб желает выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших. Пусть они покоятся с миром", - отмечено в заявлении бельгийцев.

Напомним, в аварии грузового самолета АН-12 погибли пять человек, еще трое были спасены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг во Львове состоялся матч группового этапа Лиги Европы "Александрия" - "Гент", в котором украинский клуб сотворил грандиозную сенсацию.

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