Бельгийские фаны устроили побоище

В Брюсселе болельщики сборной Бельгии после поражения в полуфинале ЧМ-2018 от команды Франции, устроили настоящее побоище.

После окончания полуфинальной игры собравшиеся фанаты начали переворачивать столы местных кафе на площади Мируар, где был установлен большой экран для просмотра матча.

Как сообщает RTBF ,затем болельщики устроили массовую драку, после чего на площадь были вызваны 120 полицейских, которые заблокировали всю территорию и в результате спецоперации разогнали разбушевавшихся фанатов.

В матче за третье место ЧМ-2018 Бельгия сыграет против проигравшего в паре Хорватия — Англия. Эта встреча состоится 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

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