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Чемпионат мира 2018
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Бельгийские фаны устроили побоище

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В Брюсселе болельщики сборной Бельгии после поражения в полуфинале ЧМ-2018 от команды Франции, устроили настоящее побоище.

После окончания полуфинальной игры собравшиеся фанаты начали переворачивать столы местных кафе на площади Мируар, где был установлен большой экран для просмотра матча.

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Фанаты устроили жесткую драку из-за ЧМ-2018 - опубликовано видео

Как сообщает RTBF ,затем болельщики устроили массовую драку, после чего на площадь были вызваны 120 полицейских, которые заблокировали всю территорию и в результате спецоперации разогнали разбушевавшихся фанатов.

В матче за третье место ЧМ-2018 Бельгия сыграет против проигравшего в паре Хорватия — Англия. Эта встреча состоится 11 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России нашли "фатальную ошибку", чтобы отобрать победу у Хорватии

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Тема
Чемпионат мира 2018
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