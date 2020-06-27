"Барселона" впервые за 9 лет пропустила гол от россиянина

Российский футболист "Сельты" Федор Смолов отметился голом в матче 32-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:2).

Он стал двадцатым игроком из СССР/России, забившим каталонскому клубу. Наибольшее число мячей в ворота "Барселоны" отправил экс-хавбек "Сельты" Александр Мостовой – шесть.

Последним футболистом из России, сумевшим забить "Барселоне", до Смолова был полузащитник Андрей Аршавин – он сделал это в 2011 году в Лиге чемпионов, выступая в составе "Арсенала", сообщает СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, курьезный эпизод произошел в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла Лиге.

На 53-й минуте поединка "Мальорка" - "Барселона" (0:4), который проходил без зрителей в связи с пандемией коронавируса, на поле выбежал болельщик.