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18 февраля • обновлено в 18:10
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"Барселона" организовала травлю Месси в соцсетях

1.3т
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Руководство "Барселоны" заплатило компании I3 Ventures за поддержку президента команды Хосепа Бартомеу и критику его оппонентов, в том числе Лионеля Месси, в социальных сетях.

Как сообщает издание Cadena Ser, работа фирмы, которая занимается формированием общественного мнения в социальных сетях, была направлена на защиту президента и совета директоров и дискредитацию их оппонентов. В разное время нападкам компании подверглись нынешние лидеры "Барселоны" Лионель Месси и Жерар Пике, а также бывшие члены клуба – Карлес Пуйоль, Хави Эрнандес, Пеп Гвардиола и руководители команды Виктор Фонт и Жоан Лапорта.

Лионель Месси

Лионель Месси

I3 Ventures получили около 1 миллиона евро от каталонского клуба, руководство которого заявляет, что требовали от компании публикаций в позитивном тоне.

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Как сообщал OBOZREVATEL, лидер "Барселоны" Лионель Месси потребовал отставки президента команды и призвал заменить нового наставника клуба Кике Сетьена на легендарного полузащитника Хави.

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Жерар Пике Лионель Месси
Тег
ФК Барселона
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