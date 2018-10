"Барселона" без Месси уверенно обыграла "Интер" в центральном матче дня ЛЧ

Каталонская "Барселона" одержала эффектную победу над миланским "Интером" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Эрнесто Вальверде без своего лидера Лионеля Месси одолела соперника на своем поле - 2:0.

Несмотря на потерю аргентинского бомбардира, испанский клуб все равно считался фаворитом игры. Тем не менее, в первые 17-20 минут встречи итальянцы достаточно спокойно оборонялись и опасно контратаковали.

Однако с середины тайма "Барса" резко взвинтила темп и заперла "Интер" на его половине поля. Это вылилось в несколько опаснейших моментов у ворот словенца Хандановича. Однако вратарь "нерадзурри" оказался не в силах помочь своей команде после удара в упор от Рафиньи - 1:0.

После перерыва игра началась со шквала атак итальянцев. Вышедший на замену Политано в течении двух минут имел два неплохих момента: сначала кипер хозяев тер Стеген вытащил мяч из-под штанги, а затем игрок "Интера" пробил выше с линии штрафной.

Каталонцы тут же отодвинули игру на чужую половину поля. На исходе часа встречи Луис Суареса пробивал метров с восьми, но Ханданович перевел на угловой. Еще через 10 минут после роскошной контратаки бразильский легионер "Барсы" Коутиньо едва не сломал штангу ударом в упор.

Наконец на 83-й минуте каталонцы окончательно добили соперника. Жорди Альба, получив мяч из глубины поля, вывалился на вратаря "Интера" и точно пробил в дальний угол.

Таким образом "Барселона" после трех сыгранных матчей уверенно возглавляет группу В, имея в активе 9 очков.

