Спасение "Барселоны" и сенсация в Лондоне: результаты Лиги чемпионов 17 сентября

Матчами в группах Е, F, G и H в Европе стартовал новый сезон футбольной Лиги чемпионов. 8 поединков открыли 1-й тур самого престижного клубного турнира континента.

Самая интересная встреча прошла в квартете F, где каталонская "Барселона" чудом спаслась от поражения в Дортмунде (0:0). Игрок "Боруссии" на 55-й минуте не забил пенальти.

Также стоит отметить сенсационное поражение "Челси" на "Стэмфорд Бридж" (0:1) и хоккейный счет в Австрии где местный "Ред Булл" уничтожил "Генк" (6:2).

Кроме того, отметился действующий чемпион ЛЧ "Ливерпуль", со счетом 0:2 уступивший в гостях "Наполи".

Группа E

"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия 2:0 Голы: 1:0 – 82, пенальти Мертенс, 2:0 – 90 Льоренте.

Наполи – Мерет, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Кальехон, Аллан (Элмаз, 75), Лосано (Льоренте, 69), Фабиан Руис, Инсинье (Зелиньски, 66), Мертенс.

Ливерпуль – Адриан, Александер-Арнолд, Матип, Робертсон, ван Дейк, Хендерсон (Шакири, 87), Милнер (Вейналдум, 66), Фабиньо, Мане, Фирмино, Салах.

Предупреждения: Робертсон (57), Милнер (61), Льоренте (90).

"Ред Булл" Австрия – "Генк" Бельгия 6:2 Голы: 1:0 – 2 Холанд, 2:0 – 34 Холанд, 3:0 – 36 Хван Хи Чхан, 3:1 – 40 Лукуми, 4:1 – 45 Холанд, 5:1 – 45 Собослаи, 5:2 – 52 Саматта, 6:2 – 66 Ульмер.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Кристенсен (Фаркаш, 84), Вебер, Рамальо, Бернед, Собослаи (Окугава, 62), Юнузович, Холанд (Дака, 72), Хван Хи Чхан, Минамино.

Генк – Кауке, Лукуми, Уронен, Мехле, Деваст, Хейнен (Онуачу, 85), Берге, Ито (Бонгонда, 46), Грошовски, Ндонгала (Хаджи, 72), Саматта.

Предупреждения: Кристенсен (47), Бернед (50), Бонгонда (58), Собослаи (62), Саматта (83).

Группа F

"Интер" Италия – "Славия" Чехия 1:1 Голы: 0:1 – 63 Олайинка, 1:1 – 90 Барелла.

Интер – Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Д`Амброзио, Асамоа, Сенси, Брозович (Барелла, 71), Гальярдини, Кандрева (Лазаро, 49), Мартинес (Политано, 72), Лукаку.

Славия – Коларж, Кудела, Цоуфал, Говорка, Боржил, Масопуст (Юсуф, 79), Соучек, Станчу, Траоре (Зелены, 60), Гушбауэр, Олайинка (Провод, 85).

Предупреждения: Говорка (40), Асамоа (54), Мартинес (66), Политано (83), Соучек (90).

"Боруссия" Д Германия – "Барселона" Испания 0:0 Боруссия Д – Бюрки, Аканджи, Хуммельс, Хакими, Геррейру, Дилэйни, Санчо, Азар (Брандт, 73), Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Бруун Ларсен, 87).

Барселона – тер Штеген, Семеду, Альба (Серджи Роберто, 40), Лангле, Пике, Бускетс (Ракитич, 60), де Йонг, Артур, Фати (Месси, 59), Гризманн, Суарес.

Предупреждения: Дилэйни (15), Азар (47), Пике (50), Семеду (55), Ракитич (70).

Группа G

"Лион" Франция – "Зенит" Россия 1:1 Голы: 0:1 – 41 Азмун, 1:1 – 51, пенальти Депай.

Лион – Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле.

Зенит – Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси.

Предупреждения: Азмун (38), Ракицкий (61), Кузяев (70), Коне (71), Шатов (87).

"Бенфика" Португалия – "РБ Лейпциг" Германия 1:2 Голы: 0:1 – 69 Вернер, 0:2 – 78 Вернер, 1:2 – 84 Сеферович.

Бенфика – Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Ферру, Томаш Тавареш, Серви (Сеферович, 76), Пицци (Рафа Силва, 76), Таарабт, Фейса, Жота (Давид Тавареш, 67), де Томас.

РБ Лейпциг – Гулачи, Орбан, Мукиеле, Конате, Хальстенберг (Клостерманн, 83), Забитцер, Форсберг (Нкунку, 88), Демме, Лаймер (Айдара, 39), Вернер, Поульсен.

Предупреждения: Поульсен (57), Жота (62), Айдара (70).

Группа H

"Аякс" Голландия – "Лилль" Франция 3:0 Голы: 1:0 – 18 Промес, 2:0 – 50 Альварес, 3:0 – 62 Тальяфико.

Аякс – Онана, Мартинес (Эккеленкамп, 88), Блинд, Тальяфико, Альварес, Тадич, Промес, Дест, Нерес (Хунтелар, 83), Велтман, Зиеш (Ланг, 77).

Лилль – Меньян, Брадарич, Габриэл, Фонте, Челик, Андре, Саншеш (Луис Араужо, 63), Иконе (Языджи, 63), Сумаре (Шека, 77), Бамба, Осимхен.

Предупреждения: Онана (39), Саншеш (39).

"Челси" Англия – "Валенсия" Испания 0:1 Гол: 0:1 – 74 Родриго.

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума (Жиру, 73), Томори, Алонсо, Маунт (Педро, 16), Жоржиньо, Виллиан, Ковачич (Баркли, 80), Кристенсен, Абрахам.

Валенсия – Силлессен, Габриэл Паулиста, Гайя, Гарай, Васс, Кондогбиа, Коклен, Парехо, Черышев (Диакаби, 90), Гамейро (Макси Гомес, 70), Родриго (Ли Кан Ин, 90).

Предупреждения: Коклен (9), Жоржиньо (33), Жиру (90).

Напомним, что в среду, 18 сентября, свой путь в Лиге чемпионов начинает и донецкий "Шахтер". Подопечные Луиша Каштру на ОСК "Металлист" сразятся с "Манчестер Сити".

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