Баран: в сети показали "истинное лицо" российского спорта

Известный российский комментатор Алексей Андронов потролил сборную РФ по футболу. Журналист разместил на своей странице в Facebook яркий ролик.

Камера неизвестного очевидца запечатлела фирменный автомобиль национальной футбольной команды, в салоне которого находился баран.

Животное выглядывало из окна четко над надписью "Лицо нашего спорта", сделанной на борту машины.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на это видео.

Напомним, что недавно сборная России по футболу представила основной комплект формы для матчей на домашнем чемпионате мира-2018. Экипировку изготовила компания Adidas в красном цвете с белыми вставками и вызвала массу насмешек в интернете.