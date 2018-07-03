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Чемпионат мира 2018
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Бандиты украли отца у знаменитого футболиста на ЧМ-2018

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У защитника сборной Нигерии Джона Оби Микела перед игрой с Аргентиной в 3-м туре чемпионата мира по футболу-2018 был похищен отец.

Злоумышленники наставили на Майкла Оби оружие в его доме в Нигерии и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем.

Похитители отпустили его спустя неделю за 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).

"Сейчас Майкл вновь находится на свободе", – цитирует представителя полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу enca.com.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом бандиты напали на дом футболиста "Динамо".

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Тема
Чемпионат мира 2018
Объект
сборная Нигерии по футболу
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