Бандиты украли отца у знаменитого футболиста на ЧМ-2018

У защитника сборной Нигерии Джона Оби Микела перед игрой с Аргентиной в 3-м туре чемпионата мира по футболу-2018 был похищен отец.

Злоумышленники наставили на Майкла Оби оружие в его доме в Нигерии и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем.

Похитители отпустили его спустя неделю за 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).

"Сейчас Майкл вновь находится на свободе", – цитирует представителя полиции нигерийского штата Энугу Эбере Амарайзу enca.com.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом бандиты напали на дом футболиста "Динамо".