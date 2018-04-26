Арсенал – Атлетико: онлайн-трансляция первой 1/2 Лиги Европы

Мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал" встретятся в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Команды сразятся на стадионе "Эмирейтс" в столице Великобритании в четверг, 26 апреля. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Арсенал – Атлетико. Начало встречи – в 22:05 по киевсому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ АРСЕНАЛ – АТЛЕТИКО

Сможет ли наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер напоследок хлопнуть дверью? Как уже сообщал "Обозреватель", летом французский специалист покинет команду. Итак, сегодня первый полуфинальный матч Лиги Европы УЕФА. Соперник "канониров" – мадридский "Атлетико".

Новости Кубок Лиги Европы УЕФА был украден

Противостояние будет доступно в прямом эфире на телеканале "Футбол 1". До старта поединка и по его окончании зрителей ждет аналитическая студия. Начало трансляции в 21.55 по Киеву.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРСЕНАЛ – АТЛЕТИКО

Букмекеры отдают предпочтение клубу с Туманного Альбиона с коэффициентом 2.45. Показатели на успех "Атлетико" в первом полуфинальном матче достигают уровня 2.80. А на ничейный результат котировки равны 3.10.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

Матч будет обслуживать французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистировать ему будут Николя Дано и Сириль Грингор.

Роль дополнительных ассистентов исполнят Рюдди Бюке и Николя Ренвий. Четвертый судья – Хишам Закрани.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне:

- С тех пор, как я приехал в Мадрид, команда стала значительно сильнее. По мере того, как мы поднимали планку, критики тоже становилось больше. Я доволен нашим нынешним уровнем. Надеюсь, мы сможем психологически раскованно сыграть на стадионе, где "Арсенал" очень силен. Потребуется смелость, чтобы выйти в финал.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер:

- Мы должны отталкиваться от своих сильных сторон. Нашей команде нравится диктовать условия игры и владеть мячом. "Атлетико" - сильный соперник. Посмотрите на турнирную таблицу, это вторая команда Испании. Мы требуем от нашей команды полной самоотдачи и четкой дисциплины, потому что у "Атлетико" нет явно слабых мест. Он силен в обороне и в атаке. Так что нам потребуется показать идеальный футбол.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Арсенал": Чех - Беллерин, Мустафи, Косельны, Монреаль - Рэмзи, Джака, Уилшир - Уэлбек, Озил – Ляказетт.

"Атлетико" Облак - Врсалько, Савич, Годин, Эрнандес - Корреа, Парти, Сауль Нигез, Коке - Гризманн, Гамейро.

Как сообщал "Обозреватель", что на пути к полуфиналу лондонцы выбили московский ЦСКА, а подопечные Симеоне прошли португальский "Спортинг".