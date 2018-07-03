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Колумбия дала фантастический бой Англии в 1/8 финала ЧМ-2018

1.4тЧитать новость на украинском

Сборная Англии победила команду Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Основное время встречи в Москве на стадионе "Спартак" завершилась вничью 1:1, а серию послематчевых пенальти удачливее исполнили англичане (4:3).

Первый тайм прошел в достаточно острой борьбе, но без забитых голов. Сборная Колумбии сыграла очень хорошо в защите, но совсем беззубо в атаке, рассчитывая больше на контрвыпады. Фалькао был почти незаметен и не смог продемонстрировать в полной мере свои бомбардирские качества.

Колумбия - Англия

Колумбия - Англия

У англичан намного больше получалось у ворот Оспины, был неплохой контроль мяча и несколько раз Кейн и Триппьер могли отличиться, однако везение было на стороне латиноамериканцев. Подопечным Гарета Саутгейта явно не хватало креатива и остроты в завершающей стадии нападения.

Колумбия - Англия

Судьбу встречи в итоге решил один гол забитый с пенальти на 54-й минуте. Санчес всеми силами останавливал Кейна при подаче с углового и переплел ему ноги и руки. Стоявший рядом арбитр без сомнения указал на точку.

Колумбия - Англия

Оставшееся время прошло в большом количестве грязной борьбы со стороны обеих команд. Колумбийские футболисты практически не создали ничего, чтобы сравнять счет, подав за весь тайм единственный угловой на 93-й минуте.

Колумбия - Англия

Колумбия - Англия

Именно этот стандарт и привел к сенсационному голу, после которого игра перешла в овертайм.

Куадрадо навесил, Мина прыгнул выше Магуайра и пробил угол, где стоял Хендерсон, но не смог головой вынести мяч.

В дополнительное время у англичан было несколько отличных моментов забить гол. Колумбийцы выстояли и перевели игру в серию послематчевых пенальти, но вырвать победу так и не смогли.

Колумбия - Англия

Колумбия – Англия 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:4

Голы: 0:1 – 57, пенальти Кейн, 1:1 – 90 Мина.
Колумбия – Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 116), Санчес, Лерма (Бакка, 62), Санчес (Урибе, 79), Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.
Англия – Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 81), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 3:4.
Предупреждения: Барриос (41), Арьяс (52), Санчес (54), Хендерсон (56), Фалькао (63), Бакка (64), Лингард (69), Куадрадо (118).

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В 1/4 финала англичане сыграют с командой Швеции, которая впервые с 1995 года вышла в эту стадию турнира, минимально одолев Швейцарию.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияМосква
Объекты
сборная Англии по футболусборная Колумбии по футболу
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