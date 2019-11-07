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7 ноября • обновлено в 19:56
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"Обвинил Шевченко в трусости": названы последствия "обо*равшегося" Ракицкого

2.5т Читать материал на украинском

Знаменитый российский журналист и телекомментатор Алексей Андронов в шоке от того, как Ярослав Ракицкий попрощался со сборной Украины.

"Как он умел, так и играл за сборную. Отдавал ей всего себя. Как мог. И вот сейчас, совершая красивый, пусть и бессмысленный поступок — он взял и обо*рался. Жидко. На тебя выльют новое ведро говна. Заслуженно. Уходя из сборной, обвинить Шевченко в трусости? Да это заявка на ускоренное получение гражданства РФ, не иначе", — написал Андронов в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андронов высказался о том, что сборная Украины не нуждается в Ракицком.

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Алексей Андронов Ярослав Ракицкий
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Serov Oleg
Serov Oleg
это,что за знаменитый журналист и комментатор??это г.А.в.н.н.о,и все это знают...
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