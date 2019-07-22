Лунин продолжит карьеру в команде Роналдо – СМИ

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин следующий сезон может провести в аренде в испанском "Вальядолиде", основным акционером которого является легендарный Роналдо.

По сообщению газеты AS, руководство королевского клуба заинтересовано отдать голкипера в аренду только в тот клуб, где он будет иметь постоянную игровую практику. Ранее в испанских СМИ появилась информация, что на украинского вратаря претендует "Бетис".

Андрей Лунин AS

Напомним, что прошлый сезон Андрей Лунин провёл в аренде в "Леганесе", за который в чемпионате сыграл всего 5 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в новом сезоне вновь будет выступать на правах аренды в другом клубе.

По сообщениям испанских СМИ, такое решение королевский клуб принял после того, как стало известно, что голкипер мадридцев Кейлор Навасостается в команде на следующий сезон.

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