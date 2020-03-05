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5 марта • обновлено в 17:22
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Альтернатива Беседину: "Динамо" подписало долгосрочный контракт с форвардом

2.5т
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Киевское "Динамо", оставшись без ведущего форварда Артема Беседина, тут же приняло меры. 5 марта был подписан долгосрочный контракт с нападающим команды Назарием Русиным.

По информации пресс-службы "Динамо", новое соглашение с 21-летним футболистом подписано на пять лет – до 28 февраля 2025 года.

Воспитанник львовского футбола Русин выступает за киевлян с 2015 года. Всего за "бело-синих" во всех турнирах он провел 29 матчей и забил 7 голов.

Артем Беседин и Назарий Русин

Артем Беседин и Назарий Русин

Русин стал лучшим бомбардиром "Динамо на прошедших зимних сборах, а теперь хочет выиграть конкуренцию и в официальных матчах.

"Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. Кто будет играть, я или Соль, – увидим в течение сезона. Что касается того, что я был лучшим бомбардиром "Динамо" на зимних сборах, то это приятно, но главное – забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей", – заявил Русин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрий Трохимчук
Персоны
Артем Беседин Назарий Русин
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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