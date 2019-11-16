"Все прекрасно понимают": Алиев сделал признание о судьбе Ракицкого

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев уверен, что Ярослава Ракицкого перестали вызывать в национальную команду исключительно по политическим мотивам.

"Я считаю Рака [прозвище Ракицкого] и Чигринского лучшими защитниками, с кем приходилось играть. Возьмем Тимощука. Он же был в "Зените"? Был. В сборную Украины приезжал? Приезжал. Не было ж тогда тогда войны, и всех вызвали в сборную. Я когда играл в "Локомотиве" тоже приезжал в сборную. Поэтому в ситуации с Ракицким, все прекрасно понимают, что дело касается политики", – сказал Алиев в эфире SportArenaTV.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября Ракицкий сделал заявление о завершении карьеры в сборной Украины по футболу.

23 октября Ярослав отметился невероятным ударом в матче 3-го тура Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".

На 26-й минуте 30-летний защитник подобрал отскок чуть ли не в центре поля и чудовищным "выстрелом" отправил мяч точно в нижний угол.

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