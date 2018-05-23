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Алиев рассказал, как "травил" одноклубников в "Динамо"

4.2тЧитать новость на украинском

Главный тренер футбольного клуба "Хмельницкий" Александр Алиев вспомнил, как во времена выступления за "Динамо" "травил" (стебался) партнеров по команде.

"Поставили один общий стол большой, мы за ним завтракали, обедали, ужинали. C нами были темнокожие ребята. Это и Юссуф, и Диакате, и Бангура. Я их, в основном, "травил". Когда у нас на обед бананы давали, я их мог все собрать и Юссуфу поставить, но он всегда понимал, что это делал я и мы могли "потравить", чтобы пацан посмеялись", - заявил Алиев Youtubе-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

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По словам Алиева главный тренер команды Юрий Семин часто вызывал его к себе на "разборки".

"Иногда Палыч мог где-то что-то увидеть, меня вызвать: я ему все объясняю, что это чтоб разрядить обстановку и Юсссуф не обижается. Семин говорит: "Хорошо, ладно, только не переусердствуй", - отметил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL,Алиев дал отпор недоброжелателям, защищая свой бывший клуб.

Персона
Александр Алиев
Объект
ФК Динамо Киев
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