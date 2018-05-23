Алиев рассказал, как "травил" одноклубников в "Динамо"

Главный тренер футбольного клуба "Хмельницкий" Александр Алиев вспомнил, как во времена выступления за "Динамо" "травил" (стебался) партнеров по команде.

"Поставили один общий стол большой, мы за ним завтракали, обедали, ужинали. C нами были темнокожие ребята. Это и Юссуф, и Диакате, и Бангура. Я их, в основном, "травил". Когда у нас на обед бананы давали, я их мог все собрать и Юссуфу поставить, но он всегда понимал, что это делал я и мы могли "потравить", чтобы пацан посмеялись", - заявил Алиев Youtubе-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

По словам Алиева главный тренер команды Юрий Семин часто вызывал его к себе на "разборки".

"Иногда Палыч мог где-то что-то увидеть, меня вызвать: я ему все объясняю, что это чтоб разрядить обстановку и Юсссуф не обижается. Семин говорит: "Хорошо, ладно, только не переусердствуй", - отметил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL,Алиев дал отпор недоброжелателям, защищая свой бывший клуб.