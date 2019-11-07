Украинский клуб спасся на последних секундах в историческом матче Лиги Европы

Футбольный клуб "Александрия" 4-м туре группового этапа Лиги Европы на последних секундах чудесным образом спас ничью в матче с французским "Сент-Этьеном".

Поединок во Львове завершился со счетом 2:2.

Для украинского клуба это стало первым матчем в его еврокубковой истории, когда команда из Кировоградской области смогла забить больше одного мяча.

Пропустив в самом дебюте гол, александрийцы уступали оппонентам в скорости и во втором тайме представители "Сент-Этьена" сделали счет 2:0.

Несмотря на такой провал украинцы смогли переломить ход матча и на 84-й минуте Безбородько сократил отставание, а на 2-й добавленной минуте Задерака вырвал ничью.

"Александрия" Украина – "Сент-Этьен" Франция 2:2 (0:1, 2:1)

Голы: 0:1 – 24, пенальти Хазри, 0:2 – 72 Камара, 1:2 – 84 Безбородько, 2:2 – 90 Задерака.

Александрия – Панькив, Пашаев, Мирошниченко, Дубра, Бухал, Гречишкин, Банада, Третьяков (Стецков, 84), Ковалец, Шастал (Безбородько, 46), Лучкевич (Задерака, 78).

Сент-Этьен – Рюффье, Дебюши, Фофана, Колодзейчак, Перрен, Юссуф, Ахолу, Норден (Будебуз, 87), Буанга, Хазри (Силва, 72), Берич (Камара, 55).

Предупреждения:Панькив (23), Фофана (43), Юссуф (68).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча двухнедельной давности между этими командами во Франции завершилась сенсационными результатом.

В первом туре ЛЕ "Александрия" потерпела поражение от "Вольфсбурга" на выезде (1:3), а во втором сенсационно сыграла во Львове в ничью с бельгийским "Гентом" (1:1).

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