Зозуля суперголом на последней секунде принес победу своей команде

Удар на последних секундах украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули принес победу его команде в 13-м туре Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании по футболу).

Роман Зозуля

29-летний киевлянин в игре против лидирующего "Кадиса" при счете 0:0 в дополнительное время великолепно сыграл во вратарской площадке, суперударом головой замкнув подачу с углового.

Отметим, что это второй победный гол Романа подряд. Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября форвард сборной Украины отметился эффектным ударом в игре против "Фуэнлабрады" (1:0).

28 сентября Зозуля забил головой с 16 метров в 8-м туре второго дивизиона чемпионата Испании.

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