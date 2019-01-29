Ахметов прокомментировал трансфер Ракицкого в Россию

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поблагодарил Ярослава Ракицкого за все, что он сделал для донецкого клуба.

Ринат Ахметов ФК Шахтер

"Важнейший игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии. Ярослав сыграл за "Шахтер" более 300 матчей, сыграл с душой, с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам. Сегодня мы желаем удачи Ярославу в "Зените". Я убежден: "Шахтер" в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит "Шахтер", в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда", – цитирует Ахметова пресс-служба "горняков".

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