МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Ахметов прокомментировал трансфер Ракицкого в Россию

3.1тЧитать материал на украинском

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поблагодарил Ярослава Ракицкого за все, что он сделал для донецкого клуба.

Ринат Ахметов

Ринат Ахметов

ФК Шахтер

"Важнейший игрок "Шахтера" Ярослав Ракицкий покидает команду. Выпускник академии, ставший одним из лучших футболистов нашего клуба и большим примером для всех воспитанников академии. Ярослав сыграл за "Шахтер" более 300 матчей, сыграл с душой, с характером, огромной волей к победе и любовью к болельщикам. Сегодня мы желаем удачи Ярославу в "Зените". Я убежден: "Шахтер" в сердце Ярослава навсегда, как и Ярослав навсегда в сердцах тех, кто любит "Шахтер", в сердцах наших болельщиков. Имя Ярослава вписано в историю. Спасибо, Легенда", – цитирует Ахметова пресс-служба "горняков".

Новости
Конец преданности: почему Ракицкий променял "Шахтер" на деньги "Газпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персоны
Ярослав РакицкийРинат Ахметов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лещ Юра
Лещ Юра
не понятно - как "Шахтёр" - если он действительно донецкий - играет и в Украине, и в Европе, если Донецк - ДНР? что - ДНР - признанная в Европе республика?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги