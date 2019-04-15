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/Новости футбола

"Агрессор": украинский футболист категорично ответил на вопрос о России

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Украинский нападающий казахстанского "Кайрата" Адеринсола Хабиб Эсеола назвал Россию агрессором.

По его словам, из-за войны на Донбассе и аннексии Крыма его отношения с гражданами РФ существенно изменились.

"На бытовом уровне отношения с русскими, конечно, изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Все время. Для нас, украинцев, Россия – агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идет противостояние", – цитирует Эсеолу gazeta.ru.

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Адеринсола Хабиб Эсеола

Адеринсола Хабиб Эсеола

ФК "Кайрат"

При этом он добавил, что не согласился бы на переход в команду из чемпионата России. "Ракицкий в "Зените"? У него другая ситуация… Но я говорю нет, я не поехал бы", – подчеркнул нападающий.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что отказался переходить в чемпионат России.

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Место
КазахстанНур-Султан
Тег
ФК Кайрат
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Stockstill Rebecca
Stockstill Rebecca
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
" Для нас, украинцев, Россия – агрессор" Сказал украинец Хабиб Эсеола
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Макарский Александр
Макарский Александр
Щирый украинский хлопец! Скоро все нерабы станут такими копчёными цеевропейцами. Гидность и незалежность они такие!
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