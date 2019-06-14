"5:5, 6:6..." Тренер украинцев высказался о финале ЧМ по футболу U-20

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Александр Петраков назвал будущий финал чемпионата мира с Южной Кореей самым важным матчем в своей жизни.

При этом наставник "желто-синих" выразил уверенность в том, что игра не будет открытой.

Александр Петраков

"То, что это будет самый важный матч в моей жизни, я могу сказать однозначно! Думаю, для моих футболистов это также важнейший матч в жизни. А как он сложится? Не думаю, что это будет открытая игра. Я думаю, будет дисциплинированная игра двух тактически подготовленных команд. Повторюсь еще раз. И Южная Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Счет 5:5, 6:6 вряд ли будет", – цитирует Петракова "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист итальянского "Ювентуса" Збигнев Бонек выразил восхищение сборной Украины U-20 на чемпионате мира.

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