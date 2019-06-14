ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"5:5, 6:6..." Тренер украинцев высказался о финале ЧМ по футболу U-20

1.9тЧитать материал на украинском

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Александр Петраков назвал будущий финал чемпионата мира с Южной Кореей самым важным матчем в своей жизни.

При этом наставник "желто-синих" выразил уверенность в том, что игра не будет открытой.

Новости
Где смотреть онлайн Украина – Южная Корея: расписание трансляций финала ЧМ по футболу U-20

Александр Петраков

Александр Петраков

"То, что это будет самый важный матч в моей жизни, я могу сказать однозначно! Думаю, для моих футболистов это также важнейший матч в жизни. А как он сложится? Не думаю, что это будет открытая игра. Я думаю, будет дисциплинированная игра двух тактически подготовленных команд. Повторюсь еще раз. И Южная Корея, и Украина заслуженно вышли в финал. Счет 5:5, 6:6 вряд ли будет", – цитирует Петракова "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный футболист итальянского "Ювентуса" Збигнев Бонек выразил восхищение сборной Украины U-20 на чемпионате мира.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel