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22-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

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Матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги пройдут c 16 по 18 марта. Центральным противостоянием тура станет поединок между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером".

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы 2+2, ZIK, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Украины. 22-й тур

16 марта (суббота)

14:00. "Черноморец" - "Александрия", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Николай Балакин

17:00. "Заря" - "Шахтер", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов

17 марта (воскресенье)

17:00. "Десна" - "Львов", "Футбол 1"
Чернигов, стадион им. Гагарина
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Карпаты" - "Мариуполь", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Олимпик" - "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал

18 марта (понедельник)

17:00. "Арсенал" - "Ворскла", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского
Главный арбитр: Максим Козярицкий

Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" разгромно уступил "Челси". Главный тренер киевской команды Александр Хацкевич осадил журналистов во время послематчевой пресс-конференции.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик тайком пробрался на поединок, а после поражения отметился неожиданным поступком.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Теги
ФК ШахтерФК Динамо КиевФК Заря
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