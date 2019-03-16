22-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 22-го тура украинской Премьер-лиги пройдут c 16 по 18 марта. Центральным противостоянием тура станет поединок между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером".
По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы 2+2, ZIK, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Украины. 22-й тур
16 марта (суббота)
14:00. "Черноморец" - "Александрия", "Футбол 2"
Одесса, стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Николай Балакин
17:00. "Заря" - "Шахтер", 2+2
Запорожье, стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Виталий Романов
День матча! "Шахтер" vs "Заря"!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 16 марта 2019 г.
⚽ #ЗаряШахтер
🏆 Премьер-лига, 22-й тур
⏰ 17:00
📍 "Славутич-Арена"
💻 Матч-центр: https://t.co/CQfSBTncdI
📺 2+2 pic.twitter.com/F4yOcO2Qa2
17 марта (воскресенье)
17:00. "Десна" - "Львов", "Футбол 1"
Чернигов, стадион им. Гагарина
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
17:00. "Карпаты" - "Мариуполь", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Виктор Копиевский
19:30. "Олимпик" - "Динамо", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского
Главный арбитр: Игорь Пасхал
18 марта (понедельник)
17:00. "Арсенал" - "Ворскла", "Футбол 1"
Киев, стадион "Динамо" им. Лобановского
Главный арбитр: Максим Козярицкий
Как сообщал OBOZREVATEL, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" разгромно уступил "Челси". Главный тренер киевской команды Александр Хацкевич осадил журналистов во время послематчевой пресс-конференции.
Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик тайком пробрался на поединок, а после поражения отметился неожиданным поступком.
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