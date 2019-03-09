21-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 9 и 10 марта. Центральным противостоянием тура станет поединок между "Ворсклой" и "Десной", которые сохраняют шансы на попадание в топ-5 команд УПЛ.

По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы 2+2, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.

Чемпионат Украины. 12-й тур

9 марта (суббота)

14:00. "Мариуполь" - "Черноморец", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион им. Бойка

Главный арбитр: Юрий Можаровский

17:00. "Ворскла" - "Десна", "Футбол 2"

Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского

Главный арбитр: Виталий Романов

19:30. "Львов" - "Заря", "Футбол 2"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Ярослав Козык

10 марта (воскресенье)

17:00. "Шахтер" - "Карпаты", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Денис Шурман

17:00. "Динамо" - "Арсенал-Киев", 2+2

Киев, стадион "Олимпийский"

Главный арбитр: Евгений Арановский

19:30. "Александрия" - "Олимпик", "Футбол 1"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Сергей Бойко

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" уступило лондонскому "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 3:0.

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