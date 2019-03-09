21-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание и где смотреть

Матчи 21-го тура украинской Премьер-лиги пройдут 9 и 10 марта. Центральным противостоянием тура станет поединок между "Ворсклой" и "Десной", которые сохраняют шансы на попадание в топ-5 команд УПЛ.
По традиции матчи чемпионата Украины в прямом эфире покажут каналы 2+2, "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию полное расписание тура.
Чемпионат Украины. 12-й тур
9 марта (суббота)
14:00. "Мариуполь" - "Черноморец", "Футбол 2"
Мариуполь, стадион им. Бойка
Главный арбитр: Юрий Можаровский
17:00. "Ворскла" - "Десна", "Футбол 2"
Полтава, стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Виталий Романов
⚽️ Дуже. Дуже. Дуже! Потрібна #ПЕРЕМОГА! ⚽️— ФК Ворскла (@vorsklacomua) 7 марта 2019 г.
І всі її бажать нам! Дивимось!
P.S. 💚 І не підведемо! 💚#FCVP #Poltava #Vorskla #Ворскла #Полтава pic.twitter.com/0dCzQ2iveE
19:30. "Львов" - "Заря", "Футбол 2"
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Ярослав Козык
10 марта (воскресенье)
17:00. "Шахтер" - "Карпаты", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Денис Шурман
Без Папы Гуйе и Кривцова. Превью воскресного матча #ШахтерКарпаты ⬇️https://t.co/AGbYmJnaqO— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 8 марта 2019 г.
17:00. "Динамо" - "Арсенал-Киев", 2+2
Киев, стадион "Олимпийский"
Главный арбитр: Евгений Арановский
19:30. "Александрия" - "Олимпик", "Футбол 1"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Сергей Бойко
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" уступило лондонскому "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 3:0.
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