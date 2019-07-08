19-летняя украинка проиграла в битве за четвертьфинал Wimbledon

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела обидное поражение в 1/8 финала самого престижного турнира Большого Шлема - Wimbledon.

Ее соперницей была 50-я ракетка мира Чжан Шуай из Китая. В итоге Даяна, являющаяся, пожалуй, самой перспективной на данный момент теннисисткой Украины, уступила гораздо более опытной сопернице в трех сетах со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

Даяна Ястремская

Теннисистки провели на корте почти два часа. Стартовая партия осталась за китаянкой, зато во втором сете Даяна разгромила Шуай, уступив только один гейм. В решающей партии обе теннисистке удачнее играли на чужой подаче, чем на собственной, однако на четыре брейка китаянки украинка ответила только двумя. Следует добавить, что по ходу третьего сета Ястремская обращалась за помощью к физиотерапевту из-за проблем с ногой.

Даяна Ястремская

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Для 19-летней Ястремской это был первый поединок в 1/8 финала на турнирах Большого Шлема. Чжан Шуай в четвертьфинале встретится с победительницей матча Симона Халеп - Кори Гауфф.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в своей карьере в четвертьфинал Wimbledon вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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