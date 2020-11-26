15 знаковых цитат Марадоны: что легенда футбола говорил о наркотиках, политике и жизни

Диего Марадона, которого часто называют лучшим футболистом ХХ века, умер в своем доме в Буэнос-Айресе. Ему было 60 лет.

Марадона вошел в историю как культовый игрок, однако его карьера оказалась сокращена из-за наркотической зависимости. Дважды футболист был осужден: в 1991 году – за хранение кокаина и в 1999-м – за стрельбу по журналистам из пневматической винтовки. Как он сам думал и говорил о своей жизни – читайте в OBOZREVATEL самые яркие цитаты ушедшей легенды.

У меня две мечты: первая – сыграть на чемпионате мира, а вторая – стать чемпионом (Эти слова Марадона произнес в 1970 году, когда впервые появился на телевидении. Тогда он играл в нижних рядах "Архентинос Хуниорс").

Многие говорят, что я делал это (забил гол, – ред.) своей рукой. Я говорю, что я делал это головой и рукой Бога.

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Я был неправ, и я заплатил, но мяч не запятнан.

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Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы стать лучшим в мире.

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Криштиану Роналду забивает голы и продает вам шампунь. Нормальный бизнес.

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Если честно, я бы хотел, чтобы Роналду был аргентинцем, но у нас был кое-кто похожий на него – Габриэль Батистута. И все-таки Месси мне нравится больше.

Я ничего не чувствовал, я был зомби. Я принимал наркотики, когда играл в футбол, но не для того, чтобы стимулировать себя. Те, кто говорит, что кокаин помогает творить, ничего не понимают. Если вы принимаете кокаин и остаетесь профессиональным футболистом, то очень скоро не сможете выходить на поле. Он съедает ваши силы. Он бесполезен и беспощаден к жизни.

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Мне было 22 года, и этого было достаточно, чтобы чувствовать себя живым, но я попробовал наркотики, потому что они были повсюду в футболе.

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Хуже всего я себя почувствовал, когда меня застукала моя дочь Дальма. Чтобы принять очередную дозу, я закрывался в ванной с выключенным светом. Однажды я был в ванной, и Дальма неожиданно постучала в дверь. Я был в ужасе. У меня началась паника. Я осознал, что я наркоман и всегда буду наркоманом в глазах каждого. Всегда – потому что наркоманы остаются зависимыми, даже если перестают употреблять. Всегда – потому что наркоманов никогда не прощают.

Блаттер любит меня как сына. Да... как су*иного сына!

Джордж Буш – убийца, я предпочитаю дружить с Фиделем Кастро.

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Однажды я хотел поехать в США, но термос с головой Билла Клинтона не впустил меня.

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Дональд Трамп – марионетка.

Когда я попал в Ватикан и увидел все это золото, то превратился в огненный шар.

Я против гомосексуалистов? Ни в коем случае. Мне выгодно, чтобы они существовали, ведь так больше женщин остаются свободных для настоящих мужчин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как на смерть Диего Марадоны отреагировал футбольный мир. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко одним из первых выразил соболезнования.