15 тренеров "Динамо": кто после Михайхиченко?

OBOZREVATEL вновь о футболе, вашей любимой игре. Сегодня в центре внимания наставники наших клубов.

Вот шестерка главных тренеров, которые в чемпионатах Украины работали в разных командах – кто в одной, кто в трех, а кто и в семи руководил действиями своих подопечных, проведя наибольшее количество матчей.

1. Мирон Маркевич – 622, 2. Николай Павлов – 562, 3. Мирча Луческу – 356, 4. Виталий Кварцяный – 338, 5. Валерий Яремченко – 297, 6. Михаил Фоменко – 293.

Примечание: лишь четыре тренера руководили в элитном отечественном дивизионе одной командой – единственный в списке иностранец Мирча Луческу ("Шахтер"), Валерий Лобановский ("Динамо"), Юрий Вернидуб ("Заря") и Василий Сачко ("Ворскла").

15 главных. Кто 16-й?

Начиная с 1992 года на тренерском мостике 15-кратных чемпионов Украины, киевских динамовцев, побывало 15 главных тренеров. Разное количество матчей они провели: Онищенко – 5, Павлов – 12, Лобановский – 152. Кто они?

1. Анатолий Пузач, 2. Йожеф Сабо, 3. Михаил Фоменко, 4. Владимир Онищенко, 5. Николай Павлов, 6. Валерий Лобановский, 7. Алексей Михайличенко, 8. Леонид Буряк, 9. Анатолий Демьяненко, 10. Юрий Семин, 11. Валерий Газзаев, 12. Олег Лужный, 13. Олег Блохин, 14. Сергей Ребров, 15. Александр Хацкевич.

Сейчас команду возглавил (во второй раз) Алексей Михайличенко. Как долго он продержится на своем посту, покажет только время. И результаты команды. А от "Динамо", насколько вы знаете, требуют только высоких результатов.

Лига чемпионов

Напомним вам, друзья, результаты последних финальных матчей Лиги чемпионов.

2013-2014. "Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания) – 4:1 (в дополнительное время)

2014-2015. "Барселона" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 3:1

2015-2016. "Реал" (Испания) – "Атлетико" (Испания) – 1:1 (серия пенальти – 5:3)

2016-2017. "Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) – 4:1

2017-2018. "Реал" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия) – 3:1

2018-2019. "Ливерпуль" (Англия) – "Тоттенхэм" (Англия) – 2:0

Финальный матч Лиги чемпионов сезона 2019/2020 пройдет 30 мая 2020-го в Стамбуле.

Призеры чемпионатов мира

Вашему вниманию страны, где проходили последние чемпионаты мира, и кто становился на них чемпионом, а также серебряным и бронзовым призерами.

1994 год (США). "Золото" – Бразилия, "серебро" – Италия, "бронза" – Швеция

1998 год (Франция). Франция, Бразилия, Хорватия

2002 год (Южная Корея, Япония). Бразилия, Германия, Турция

2006 год (Германия). Италия, Франция, Германия

2010 год (ЮАР). Испания, Нидерланды, Германия

2014 год (Бразилия). Германия, Аргентина, Нидерланды

2018 год (Россия). Франция, Хорватия, Бельгия

Keep smile

1. Чтобы разбудить мужа, жена боксера подходит к кровати и начинает считать до десяти.

2. Помните, что зло никогда не победит добро! Ну разве что в дополнительное время… Или по пенальти… А так – никогда!

3. Парень, который сходил на карате, успел только поклониться хулиганам.

4. Как только какой-то футбол, то сразу оказывается, что у нас не две беды, а 11.

5. Беседуют два друга.

- Доктор сказал, что у меня врожденные способности к профессиональному горнолыжному спорту.

- А в чем это выражается?

- Да у меня кости быстро срастаются.

6. Спустя 50 лет священник исповедует умирающую старушку-негритянку.

- Чужого не брала?

Старушка еле заметно качает головой.

- Не сквернословила?

Тот же ответ.

- Не прелюбодействовала?

Еле слышно:

- А чего это, батюшка?

- Ну, с Тайсоном, к примеру, спала?

- Взгляд старушки прояснился. Она даже голову приподняла:

- Да что ты, батюшка! С Тайсоном разве уснешь?!

Улыбнулись? Спасибо! Делайте это почаще!

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